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        Alt geçitte sıkışan yolcu otobüsü, lastikleri indirilerek kurtarıldı

        BOLU'da, sürücüsü yakıt almaya giderken 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkışan yolcu otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:15
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        Alt geçitte sıkışan yolcu otobüsü, lastikleri indirilerek kurtarıldı
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        BOLU’da, sürücüsü yakıt almaya giderken 3 metre yüksekliğindeki alt geçitte sıkışan yolcu otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

        Olay, gece saatlerinde Küpçüler TOKİ konutları mevkinde bulunan alt geçitte meydana geldi. G.M.S idaresindeki 34 G 87645 plakalı yolcu otobüsü, Paşaköy mevkisinde bulunan gişelerden çıkarak kent merkezine doğru hareket etti. Yakıt için istasyona giden sürücü, daha kısa olması amacıyla alt geçidi kullanmak istedi. Yolcu otobüsü, 3 metre yüksekliğindeki alt geçitten geçerken sıkıştı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yolcu otobüsünü lastiklerinin havasını indirerek sıkıştığı yerden çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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