Bolu'daki kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya öldü
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde yolda hareketsiz yatan bir kişiyi gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmeye çalışan H.İ.K'nin (34), bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
H.İ.K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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