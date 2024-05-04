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        Bolu'daki kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 12:57 Güncelleme: 04.05.2024 - 12:57
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        Bolu'daki kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yaya öldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya hayatını kaybetti.

        Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde yolda hareketsiz yatan bir kişiyi gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine polis, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, yolun karşısına geçmeye çalışan H.İ.K'nin (34), bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        H.İ.K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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