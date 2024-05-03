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        Bolu'da aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul 1. sınıf öğrencileri, kurabiye yapmayı öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:12
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        Bolu'da aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul 1. sınıf öğrencileri, kurabiye yapmayı öğrendi.

        Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, aşçılık mesleğinin tanıtılması amacıyla Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

        Aşçı adaylarıyla mutfağa giren ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı.

        Kurabiye hamuruna şekil veren öğrenciler, daha sonra kendileri için hazırlanan yiyeceklerin de tadına baktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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