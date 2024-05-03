Bolu'da aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı

Kurabiye hamuruna şekil veren öğrenciler, daha sonra kendileri için hazırlanan yiyeceklerin de tadına baktı.

Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, aşçılık mesleğinin tanıtılması amacıyla Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

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