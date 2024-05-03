Bolu'da aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul 1. sınıf öğrencileri, kurabiye yapmayı öğrendi.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aşçılık lisesini ziyaret eden ilkokul 1. sınıf öğrencileri, kurabiye yapmayı öğrendi.
Yeniçağa Yaşar Çelik İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, aşçılık mesleğinin tanıtılması amacıyla Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Aşçı adaylarıyla mutfağa giren ilkokul öğrencileri, kurabiye yaptı.
Kurabiye hamuruna şekil veren öğrenciler, daha sonra kendileri için hazırlanan yiyeceklerin de tadına baktı.
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