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        Bolu'dan kısa kısa

        Bolu'da, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç erkekler bireysel finalinde altın madalya kazanan ve takım halinde finale kalan cimnastikçilerin başarısı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:02
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        Bolu'da, Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda genç erkekler bireysel finalinde altın madalya kazanan ve takım halinde finale kalan cimnastikçilerin başarısı kutlandı.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene, Vali Erkan Kılıç, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, kurum müdürleri, cimnastikçilerin aileleri ve sporcular katıldı.

        Törende konuşan Vali Kılıç, cimnastik branşında Bolu ve Türkiye adına elde edilen tarihi başarıdan dolayı emeği geçenleri kutladı.

        Kılıç, Avrupa Şampiyonası'nda genç erkekler bireysel finalinde altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olan milli sporcu Sinan Cankurt'u ve takım halinde tarihte ilk defa trampolin cimnastikte finale kalan takım arkadaşları Emir Öztürk ve Batuhan Meriç Mamur ile antrenörlerini tebrik etti.

        Vali Kılıç, Trampolin Mili Takım sporcularına ve antrenörlerine hediyeler takdim etti.

        Tören, sporcular, antrenörler ile sporcuların aileleriyle pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        - Afetlere hazırlık toplantısı yapıldı

        Bolu'da "Hidro-Meteorolojik Afet ve Acil Durumlarına İlişkin Hazırlık Çalışmaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        İl Mili Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali Erkan Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıda, AFAD İl Müdür Vekili Kürşat Bozkurt tarafından sunum yapıldı.

        Bozkurt, yaptığı sunumda, meteorolojik nedenlerle yaşanabilecek sel, su baskını ve taşkın durumları ile olası heyelan ve benzeri afetlerde alınacak tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

        Vali Kılıç, afetlere hazırlık konusunda hem yerel yönetimlerin hem de ilgili kurumların bu konuda çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydetti.

        Toplantıya, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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