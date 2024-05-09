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        Bolu'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için oturma eyleminde

        Bolu'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kurdukları çadırda oturma eylemi yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:40
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        Bolu'da üniversite öğrencileri Filistin'e destek için oturma eyleminde
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        Bolu'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla kurdukları çadırda oturma eylemi yapıyor.

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy yerleşkesinde yer alan Aktivite Merkezi yakınında 4 gün önce çadır kuran Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi öğrenciler, oturma eylemlerini 10.00-18.00 saatlerinde sürdürüyor.

        Öğrenciler, Gazze'de yaşanan zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak amacıyla başlattıkları eylemi, İsrail'in saldırıları sona erene kadar devam ettirmeyi planlıyor.

        AGD Bolu Şubesi Üniversite Komisyonu Başkanı Muhammed Emin Karakoç, dernek olarak 81 il ile Kıbrıs ve Azerbaycan gibi ülkelerde eş zamanlı oturma eylemleri yaptıklarını söyledi.

        Karakoç, ABD'deki üniversitelerde başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterilerine kendilerinin de destek verdiğini kaydetti.

        Eylemlerini akademisyenlerin ve öğrencilerin destekleriyle sürdürdüklerini dile getiren Karakoç, "Dördüncü gündeyiz. Eylemimizi sürdürüyoruz. Olumlu tepkiler geliyor. İsrail'in saldırıları bitinceye kadar tepkimize ve eylemimize devam edeceğiz." dedi.

        Karakoç, Filistin ve Gazze'de insanların yaşadıklarını herkese duyurmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız zulmü ve yaşanan sıkıntıları duyurmak. Bunu da yapıyoruz fakat asıl gayemiz yetki ve etki sahiplerini harekete geçirmek. Özellikle 57 İslam ülkesinin, İsrail'e karşı anlayacağı dilden tepki vermesini istiyoruz. Bugün Amerika ve İngiltere gibi ülkeler savaş filoları ile onlara destek oluyor. Bizler de Filistin'in yanında olduğumuzu göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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