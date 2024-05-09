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        Haberler Ekonomi Para Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi - Para Haberleri

        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Mayıs haftasında171 milyar 984 milyon 126 bin lira geriledi. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para cinsi mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda söz konusu haftada 2 milyar 986 milyon dolarlık düşüş yaşandı. Böylece döviz mevduatlarında son 2 haftadaki gerileme 5 milyar 205 milyon dolara ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 15:10 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:10
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        Döviz mevduatları 2 haftada 5.2 milyar dolar eridi
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        Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 3 Mayıs haftasında 171 milyar 984 milyon 126 bin lira düşerek 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 253 bin liraya geriledi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0.87'lik düşüşle 9 trilyon 3 milyar 578 milyon 380 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2.13'lük düşüşle 6 trilyon 369 milyar 217 milyon 795 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 207 milyar 812 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 814 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Mayıs haftasında 2 milyar 986 milyon dolarlık düşüş görüldü.

        Bir önceki haftada da yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar 219 milyon dolar düşüş yaşanmıştı. Böylece 2 haftadaki parite etkisinden arındırılmış toplam düşüş 5 milyar 205 milyon doları buldu.

        KKM'DE 13 HAFTANIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

        Bunun yanında BDDK verilerine göre 3 Mayıs haftasında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki gerileme de sürdü. Söz konusu haftada KKM hesaplarında 24 milyar 855 milyon lira ile 13 haftanın en hızlı düşüşü kaydedildi. Böylece KKM hesapları toplamı 2 trilyon 232 milyar 825 milyon liraya düştü.

        KKM hesaplarında 37 haftadır düşüş yaşanıyor (milyon TL):

        Hafta KKM Değişim
        3.05.2024 2.232.825 -24.855
        26.04.2024 2.257.680 -8.441
        19.04.2024 2.266.121 -4.000
        9.04.2024 2.270.121 -4.141
        5.04.2024 2.274.262 -2.260
        29.03.2024 2.276.522 -11.803
        22.03.2024 2.288.325 -7.246
        15.03.2024 2.295.571 -8.115
        8.03.2024 2.303.686 -7.350
        1.03.2024 2.311.036 -12.824
        23.02.2024 2.323.860 -19.316
        16.02.2024 2.343.176 -24.546
        9.02.2024 2.367.722 -14.766
        2.02.2024 2.382.488 -76.057
        26.01.2024 2.458.545 -44.064
        19.01.2024 2.502.609 -26.345
        12.01.2024 2.528.954 -47.503
        5.01.2024 2.576.457 -49.896
        29.12.2023 2.626.353 -25.478
        22.12.2023 2.651.831 -30.410
        15.12.2023 2.682.241 -18.699
        8.12.2023 2.700.940 -13.402
        1.12.2023 2.714.342 -24.338
        24.11.2023 2.738.680 -29.222
        17.11.2023 2.767.902 -70.886
        10.11.2023 2.838.788 -82.879
        3.11.2023 2.921.667 -86.219
        27.10.2023 3.007.886 -62.288
        20.10.2023 3.070.174 -85.512
        13.10.2023 3.155.686 -72.923
        6.10.2023 3.228.609 -74.566
        29.09.2023 3.303.175 -1.254
        22.09.2023 3.304.429 -2.131
        15.09.2023 3.306.560 -26.046
        8.09.2023 3.332.606 -15.719
        1.09.2023 3.348.325 -20.327
        25.08.2023 3.368.652 -39.296
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