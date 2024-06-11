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        Mudurnu'da arıların soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arıların soktuğu yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 18:10 Güncelleme: 11.06.2024 - 18:10
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        Mudurnu'da arıların soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde arıların soktuğu yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

        Kavallar köyünde yaşayan İbrahim Yerlikaya (74), kovanlarla ilgilendiği sırada arıların saldırısına uğradı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Nallıhan İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yerlikaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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