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        Bolu'da devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 17:03 Güncelleme: 23.09.2024 - 17:03
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        Bolu'da devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

        Taşkesti beldesi Ilıca köyü yaylasından dönen Muhammed Can Dedeoğlu'nun (21) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Dedeoğlu, traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Dedeoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Traktörün altından çıkarılan cenaze, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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