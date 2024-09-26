Bolu'da arı yetiştiricilerine şeker desteği

Bolu'da faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine 52 ton şeker desteği veriliyor.

Kentteki yetiştiricilerin talebi üzerine Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından şeker temini yapıldı. 52 ton şekerin bir kısmı, il merkezinde bulunan arıcılara dağıtıldı. Gerede ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren arıcılara ise cumartesi günü dağıtım yapılacak.

Birlik Başkanı İsmail Ünalan, AA muhabirine, sonbahar döneminde arıların beslenmesi amacıyla arıcılara şeker desteği verdiklerini söyledi.

Birlik üyelerinin talebi doğrultusunda getirilen şekerlerin arıcılara dağıtımının başladığını anlatan Ünalan, "Bu şekerler arıların sonbahar beslenmesinde kullanılacak. Bu yıl yaklaşık 200 arıcı şeker talebinde bulundu. Hepsinin ihtiyaçları karşılandı." dedi.