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        Bolu'da arı yetiştiricilerine şeker desteği

        Bolu'da faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine 52 ton şeker desteği veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 17:17 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:36
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        Bolu'da arı yetiştiricilerine şeker desteği
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        Bolu'da faaliyet gösteren arı yetiştiricilerine 52 ton şeker desteği veriliyor.

        Kentteki yetiştiricilerin talebi üzerine Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından şeker temini yapıldı. 52 ton şekerin bir kısmı, il merkezinde bulunan arıcılara dağıtıldı. Gerede ve çevre ilçelerde faaliyet gösteren arıcılara ise cumartesi günü dağıtım yapılacak.

        Birlik Başkanı İsmail Ünalan, AA muhabirine, sonbahar döneminde arıların beslenmesi amacıyla arıcılara şeker desteği verdiklerini söyledi.

        Birlik üyelerinin talebi doğrultusunda getirilen şekerlerin arıcılara dağıtımının başladığını anlatan Ünalan, "Bu şekerler arıların sonbahar beslenmesinde kullanılacak. Bu yıl yaklaşık 200 arıcı şeker talebinde bulundu. Hepsinin ihtiyaçları karşılandı." dedi.

        Ünalan, arıların sonbahar dönemi ve kış mevsimini sağlıklı geçirmesi için şekere ihtiyaç duyulduğundan bahsederek, "Şekerin bal üretimiyle hiçbir ilgisi bulunmuyor. Dağıtılan şeker, arıların çoğalması ve kovanlarda güçlü kalabilmeleri için kullanılıyor. Haziranda bal üretim döneminde zaten şeker kullanılmaz. Arılar, ihtiyaçlarını doğal olarak baldan karşılar. Şeker olmadan arıların sağlıklı döngü oluşturması mümkün değil." ifadesini kullandı.

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