Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 76 Eren Aydın), Jefferson (Dk. 77 Estrela), Mukairu (Dk. 89 Anıl Koç), Oulare, Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç (Dk. 89 Işık Kaan Arslan), Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 77 Babacar)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Dokanovic, Serkan Göksu (Dk. 46 Atalay Babacan), Hoti (Dk. 63 Furkan Apaydın), Soukou (Dk. 78 Bardhi), Minchev, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Cavare), Benny (Dk. 60 Mehmet Ali Büyüksavar)
Goller: Dk. 18 Mukairu, Dk. 75 Berk Yıldız, Dk. 90+ 6 Babacar (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 57 Dokanovic (Central Hospital Ümraniyespor)
Kırmızı kart: Dk. 62 Glumac (Central Hospital Ümraniyespor)
BOLU
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