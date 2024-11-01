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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 22:22 Güncelleme: 01.11.2024 - 22:22
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Ali Yılmaz, Seyfettin Ünal, Yusuf Susuz

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız (Dk. 76 Eren Aydın), Jefferson (Dk. 77 Estrela), Mukairu (Dk. 89 Anıl Koç), Oulare, Onur Ulaş, Avramovski, Enes Alıç (Dk. 89 Işık Kaan Arslan), Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 77 Babacar)

        Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Dokanovic, Serkan Göksu (Dk. 46 Atalay Babacan), Hoti (Dk. 63 Furkan Apaydın), Soukou (Dk. 78 Bardhi), Minchev, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Dk. 78 Cavare), Benny (Dk. 60 Mehmet Ali Büyüksavar)

        Goller: Dk. 18 Mukairu, Dk. 75 Berk Yıldız, Dk. 90+ 6 Babacar (Boluspor)

        Sarı kart: Dk. 57 Dokanovic (Central Hospital Ümraniyespor)

        Kırmızı kart: Dk. 62 Glumac (Central Hospital Ümraniyespor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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