Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu-Yedigöller yolu kar ve buzlanma riski nedeniyle kapatıldı

        Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı kara yolu, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 22:33 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu-Yedigöller yolu kar ve buzlanma riski nedeniyle kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı kara yolu, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın öğle saatlerinden itibaren Bolu ve çevresinde kar yağışı uyarısı yapılması üzerine Bolu Valiliği tarafından vatandaşların mağdur olmamaları nedeniyle bazı kararlar alındı.

        Bu kapsamda kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve sonbahar döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller Mili Parkı yolunda kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için milli parka ulaşıma sınırlama getirildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yedigöller Milli Parkı yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşıma kapalıdır." ifadelerine yer verildi.

        Paylaşımlarda, Yedigöller'e ulaşımın Mengen ilçesi üzerinden sağlanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        "Yabancı hakem gelmeyecek"
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        "Montella Roma'ya 'hayır' dedi"
        Uçaklar havada tur attı
        Uçaklar havada tur attı
        Rusya'dan ard arda açıklamalar
        Rusya'dan ard arda açıklamalar
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        MİT'ten 100 yıllık özel arşiv!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Yenidoğan Çetesi davasında 4 bebeğin ölümü soruldu!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Taşkesti Belediye Başkanı Çevik'ten, evi yanan aileye "geçmiş olsun" ziyare...
        Taşkesti Belediye Başkanı Çevik'ten, evi yanan aileye "geçmiş olsun" ziyare...
        Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, koruma altına alındı
        Bizans Dönemi'ne ait mezarlık, koruma altına alındı
        Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da çöp kamyonunda çıkan yangın söndürüldü
        Gerede'de kermes ve sokak lezzetleri şenliği yapıldı
        Gerede'de kermes ve sokak lezzetleri şenliği yapıldı
        Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı, 16-17 Aralık'ta Bolu'da düzenlenecek
        Batı Karadeniz Bölgesel Kariyer Fuarı, 16-17 Aralık'ta Bolu'da düzenlenecek
        Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
        Mudurnu'da 2 katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü