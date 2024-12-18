Bolu'da karla oynayan ayılar cep telefonuyla görüntülendi
Bolu'nun Gerede ilçesinde karla oynayan dişi ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde karla oynayan dişi ayı ve 2 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aracıyla ormanda gezinti yapan Sinan Ceylan, Demirler köyü mevkisinde ayılara rastladı.
Ceylan, dişi ayı ve 2 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Görüntülerde, yolda bir süre karla oynayan ayıların daha sonra ormanlık alanda gözden kaybolması yer alıyor.
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