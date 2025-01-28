Mengen'de depremden sonra başlatılan "şükür mevlidi" geleneği sürüyor
Bolu'da 1944'te meydana gelen depremin ardından Mengen ilçesinde başlatılarak geleneksel hale getirilen şükür mevlidi programı düzenlendi.
Bolu'da 1944'te meydana gelen depremin ardından Mengen ilçesinde başlatılarak geleneksel hale getirilen şükür mevlidi programı düzenlendi.
Depremde hasar görmeyen, mal ve can kaybı yaşanmayan tek yerleşim alanı olan Çubuk köyü sakinlerinin başlattığı gelenek devam ettiriliyor.
Çubuk Köyü Camisi'nde düzenlenen programda, öğle vakti mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.
Muhtarlık ve köy derneği tarafından organize edilen mevlide hayırseverler de katkıda bulundu.
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