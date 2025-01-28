Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinden yanan otelde inceleme

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.

Otel yangını ile ilgili çok yönlü soruşturma sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, yanan Grand Kartal Otel'e geldi. Müfettişler, jandarma ekipleri ile birlikte otelin piste bakan cephesinden otelin yanan kısımlarına girerek incelemelerde bulundu.

BOLU'da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yanan Grand Kartal Otel'de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri inceleme yaptı.

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