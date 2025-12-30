Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta 129 köy yolu ulaşıma kapandı

        Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 12:24 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta 129 köy yolu ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu, Bartın ve Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kent geleninde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 89 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

        Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresinden 124 personel ve 67 araçla karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

        - Bartın

        Bartın'da da kar nedeniyle 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ilçede 3, Ulus ilçesinde 20 olmak üzere 23 köye ulaşılamıyor.

        Kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

        Sorumluluk sahasında 18 iş makinesi ve 39 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açma çalışması yapıyor.

        - Zonguldak

        Zonguldak'ta kar nedeniyle Merkez’de 2, Kozlu’da 2, Devrek’te 4 ve Karadeniz Ereğli’de 9 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekiplerin yol açma çalışması devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü

        Benzer Haberler

        Bolu eksi 16 dereceyle buz kesti, araçların kapıları dondu
        Bolu eksi 16 dereceyle buz kesti, araçların kapıları dondu
        Bolu Dağı'nda kar kesildi, ulaşım normale döndü
        Bolu Dağı'nda kar kesildi, ulaşım normale döndü
        Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi yeniden ulaşıma açıld...
        Bakanlık: D-100 Devlet Yolu'nun Gerede-Karabük kesimi yeniden ulaşıma açıld...
        Bolu'da kar yağışının esir aldığı Gerede-Samsun yolu havada görüntülendi: Y...
        Bolu'da kar yağışının esir aldığı Gerede-Samsun yolu havada görüntülendi: Y...
        Bolu'da kar nedeniyle kapanan Gerede-Karabük yolu ulaşıma açıldı
        Bolu'da kar nedeniyle kapanan Gerede-Karabük yolu ulaşıma açıldı
        Bolu'da bir ambulansın karla imtihanı kamerada
        Bolu'da bir ambulansın karla imtihanı kamerada