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        Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan belediye görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı

        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın ifadelerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 19:06 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:06
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        Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan belediye görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan, 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar'ın ifadelerine ulaşıldı.

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gülener, savcılıktaki ifadesinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, AR-GE Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğünün kendisine bağlı olduğu, dış yazışmalarda belediye başkan yardımcısının, iç yazışmalarda ise müdürlerin gerekli imzaları attığı bilgisini verdi.

        Gülener, dilekçeleri, Akıllı Kent Otomasyon Sistemi (AKOS) üzerinden görebildiğine değinerek, şöyle devam etti:

        "Yangın güvenliği denetleme başvuru dilekçesi yazı işleri müdürlüğüne giriş yapar. Yazı işleri, ilgili müdürlüğe gönderir. Müdürlük bunu ilgili birime havale eder. Bu talepler de yazı işleri müdürlüğü tarafından itfaiye müdürlüğüne havale edilir. Dilekçe geldiğinde benim haberim olmaz. İlgili birime havale edilir. Denetimden sonra da benim haberim yoktur ancak belediyede yazışmaların olduğu sistem olan AKOS'a yazışma düştüğünde ben oradan bakıp görebilirim. Müdürlerin ne havale ettiğini silsilenin sonunda görebilirim.

        Grand Kartal Otel'e ilişkin itfaiye müdürlüğünün yapmış olduğu denetiminden, yazışma bana gelene kadar haberim olmamıştı. Ancak dilekçenin geri çekildiğini, geri çekilme dilekçesi verildiğini gördüğümde dikkatimi çekmişti. İlgili müdür, yani İtfaiye Müdürü bana bu konuyu anlattı. İlk dilekçenin neden iptal edildiği hususu dikkatimi çektiği için itfaiye müdürüne durumu sordum. İtfaiye Müdürü bana, 'İtfaiye raporu için başvurmuşlardı. İkinci bir dilekçe ile başvurularını geri çekiyorlar' dedi. Ben de 'Yapmamız gereken nedir?' dedim. O da dilekçeyi iptal edeceklerini söyledi."

        - "Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımam"

        Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü ve kendisinden evraka bakmasını rica ettiğini anlatan Gülener, bunun, dilekçenin verilmesinden sonra yapılabileceği ve dilekçelerde kendilerine başvurulmasının rutin bir iş olduğunu aktardı.

        Önceden uygunsuzluk raporu düzenlenip düzenlenmediğini hatırlamadığını savunan Gülener, talep üzerine yapılan denetimlerde eksiklik geldiğinde uygunsuzluk raporunu talep edene teslim ettiklerini, Grand Kartal Otel sahiplerini yakından tanımadığını ve dostluğunun, arkadaşlığının olmadığını anlattı.

        Gülener, kendisine bağlı birimlerde denetim yetkisinin evrak üzerinde olmadığını ancak ilgili idareye giderek fiili denetim yaptığını belirtti.

        Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde de savcılıktaki beyanlarını kabul ve tekrar eden Gülener, şunları kaydetti:

        "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve tarafıma isnat edilen bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu anlamamaktayım. 25 yıldır devlet memuru olarak görevimi başarılı olarak yerine getirmekteyim. Evimde arama dahi yapıldı. Gerek belediye olarak gerekse sorumlu olduğum birimler tarafından dosyaya tüm belgeler sunuldu. Tüm deliller toplandı. Delil karartma şüphem bulunmamaktadır. Bununla birlikte yakın zamanda akciğerime pıhtı atma da dahil birçok önemli rahatsızlıktan dolayı tedavi görmekteyim. Buna dair e-Nabız çıktısı sunuyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

        - İtfaiye Müdür Vekili Coşkun'un ifadesi

        Dosya kapsamında tutuklanan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ise Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, savcılıkta verdiği ifadelerini kabul ve tekrar ettiğini belirtti.

        İfadelerine ekleyeceği yeni bir husus bulunmadığını aktaran Coşkun, "Ancak belirtmek isterim ki olay yerine biz vardık. Tüm ekip olarak üzerimize düşen kurtarma eylemlerinde bulunduk. Onlarca insanımızın da kurtulmasına vesile olduk. Üzerimize atılı olan bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçunu kabul etmiyorum. Zira buna dair somut bir delil ibrazı tarafıma yapılmamıştır. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim." savunmasında bulundu.

        - İtfaiye personeli İrfan Acar'ın ifadesi

        İtfaiye personeli İrfan Acar da Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde, savcılık ifadelerini kabul ve tekrar ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Ben bana görev tevdi edildiğinde yanlış hatırlamıyorsam 13 katlı bir binanın bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birime bildirdim. Bundan sonra bana bu şekilde suç isnadını kabul etmiyorum. Zira benim herhangi bir şekilde görevimi savsaklamak gibi bir durumum olmamıştır. Üzerime atılı suçlamaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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