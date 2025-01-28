Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinden yanan otelde inceleme (2)

DAMAT:GENELDE YAPILAN DENETİMLERE REFAKAT ETMİYORUM

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'e yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan otelin Genel Müdürü Emir Aras'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Halit Ergül'ün de damadı olan Emir Aras, ifadesinde, şunları söyledi: "Gazelle Resort Otel'e 2012 yılında başladım. Rezervasyonlara bakıyordum. Aynı zamanda bilgisayar mezunu olduğum için bilgisayar işlerini yapıyordum. Her kış Kartalkaya'ya çıkıyordum. Grand Otel'de genel müdür olarak görev yaparım. Ancak fiilen bilgisayarlara bakarım. Oteldeki denetimleri muhasebeci yapar. Sezon başında İl Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililerle birlikte denetimler yapılır. Bu denetimlere muhasebeciler rehberlik eder. Denetmenlere ayrıca otel müdürü refakat eder. Otel Müdürü Zeki Yılmaz daha çok resepsiyona bakar, personelin arasındaki irtibatı sağlar, toplantıları yapar. En son, Turizm Bakanlığı'nın yaptığı denetimde ben de bulunuyordum. Turizm Bakanlığı'ndan gelen yetkililer, oteli her yönüyle denetlediler. Genelde yapılan denetimlere refakat etmiyorum. Ancak 15 Aralık 2024 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi gerçekleşti. Bu denetim yaklaşık 5-6 saat sürdü. Belediyenin denetimi olup olmadığını bilmiyorum. Otel müdürü olarak aynı zamanda güvenlikten de sorumluyum ayrıca damat olduğum için de oradaydım. Olanlara çok üzgünüm. Yangın sırasında oteldeydim ve 7'nci katta bulunuyordum. Kızım yanımdaydı. Gece telefonum çaldı ve yangın olduğu söylendi. Kapıyı açtım, telefonum tekrar çaldı. Kat sorumlusu arıyordu ve yangın olduğunu, restoran kısmında başladığını belirtti. Merdivenlerden indim ve dışarıya çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bunlardır. Başka bir eklemem yoktur."

OTEL MÜDÜRÜ: RESMİYET KAYITLARDA RESEPSİYON PERSONELİ OLARAK GÖRÜNMEKTEYİM

Soruşturma kapsamında tutuklanan, Grand Kartal Otel'de müdürlük yapan Zeki Yılmaz'ın da savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yılmaz, ifadesinde, "Grand Kartal Otel isimli işletmede gayriresmi otel müdürü olarak görev yapmaktayım. Ancak herhangi bir imza yetkim veya resmi sorumluluğum bulunmamaktadır. Resmi kayıtlarda resepsiyon personeli olarak görünmekteyim. 1988 yılından itibaren her yıl kış sezonlarında Kartal Otel ve Grand Kartal Otel isimli otellerde fiilen çalıştım. Yangın olayı meydana geldiği sırada, Grand Kartal Oteli'nin 9'uncu katında, 9050 numaralı odada kalıyordum. Koridordan sesler duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonum aranarak otelin 4'üncü katında yangın çıktığı haber verildi. Hızlı bir şekilde odadan çıkarak yangın merdivenini kullanıp, 4'üncü kata indim. 9'uncu katta odadan çıktığım anda dumanlar vardı ancak yangını bizzat görmedim. 4'üncü kata indiğimde, yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım. Ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istedim. Ancak dumanın çok yoğun olması ve içeride kimseyi görememem nedeniyle 5'inci kattaki resepsiyon kısmına çıkmayı denedim. 2 kez merdivenle çıkmaya çalıştım fakat yoğun duman nedeniyle başarılı olamadım. Daha sonra merdivenlerden 3'üncü kata indim. 3'üncü katta gördüğüm bir grup kalabalığı, 1’inci katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim. Ardından odaları gezerek, kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra kendim de otelden dışarı çıktım. Otel ile ilgili güvenlik ve diğer tüm önlemler, otel sahibi Halit Ergül'ün damadı Emir Aras tarafından takip edilmektedir. Ben de bu süreçlerde Emir Aras'a yardımcı olmaktayım. Otel sahibi Halit Ergül'ün, bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu otelde, Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü düzenli olarak kendi alanlarıyla ilgili denetim yapmaktadır. En son denetim, 2024 yılının Aralık ayında, sezon açıldıktan birkaç gün sonra Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde, nitelikli bir eksiklik bulunmamıştır. Ancak engelli odasının olmaması, çamaşırhanede halının bulunması ve kazan dairesinden koku gelmesi nedeniyle bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Bunun dışında herhangi bir eksiklik hatırlamıyorum" dedi.