Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı (2)



BAŞSAVCILIK: 3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu'da, yurt dışından getirilerek karantina altına alındıkları yurtta, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan 3 kişi hakkında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna´dan ülkemize Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşımız, alınan idari karar gereği Bolu ilinde bir öğrenci yurdunda karantina altına alınmıştır. Karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir. Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M.K.K. ve M.Y. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında TCK.´nın 301. maddesinde düzenlenen 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan derhal soruşturma başlatılarak, karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir. Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem, haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca titizlikle takip edilmektedir." DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2020-03-28 12:38:20



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