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Bolu’da Türkiye Cumhuriyetine küfür eden 3 öğrenciden 2’si tutuklandı

İHA

Bolu’da Türkiye Cumhuriyetine küfür eden 3 öğrenciden 2’si tutuklandı

Bolu’da, yurtdışından getirildikleri yurtta karantina altındayken sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyetine küfür eden 3 öğrenciden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını sonrasında yurt dışından Bolu’ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurduna yerleştirildi. Yurt dışından gelen Furkan A. isimli bir kişi, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Gelen tepkiler üzerine Furkan isimli gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı. Açılan canlı yayında, yurdun erkek ya da kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden Mehmet Nuri Meygil isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaretlerde bulunarak küfür etti.
Yaşanan olayların ardından Meygil ve beraberindeki 2 kişi hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Hızlı test yapılarak gözaltına alındılar
Ukrayna ve Kazakistan’dan geldikleri öğrenilen ve haklarında gözaltı kararı verilen Mehmet Nuri Meygil, Murat Yıldırım ve M.K.K. isimli gençler kan örnekleri alınarak korona virüs testi yapılması için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yapılan testlerin negatif çıkması üzerine özel kıyafetlerle yurda giren polis ekipleri 3 genci kelepçeleyerek gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüler.

2’si tutuklandı 1’i adli kontrolle serbest
Emniyet Müdürlüğünde 2 gün süren sorgularının ardından 3 öğrenci geniş güvenlik önlemi altında Bolu Adliyesi’ne getirildi. Öğrencilerin, yurttan gözaltına alınmaları ve emniyet müdürlüğüne götürülmeleri sırasında vatandaşların sert tepkisi nedeniyle, adliyede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için öğrenciler otoparktan adliyeye alındı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 3 gençten, Mehmet Nuri Meygil ve Murat Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K.K. isimli öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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