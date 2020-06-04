9,5 yıl hapisle aranan gasp hükümlüsü yakalandı

<br>Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'da, polisin operasyonuyla yakalanan ve örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram, cezaevine gönderildi.<br>Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´da karıştığı örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram'ın Bolu´da olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 1 yıldır aranan Tarık Bayram'ın yaşadığı evi tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan Tarık Bayram, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Tarık Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat Küçük<br>2020-06-04 15:35:47<br>
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