Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da, gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.
Bolu´nun Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak´ta gözleri görmeyen köpek, sokak üzerinde bulunan su kuyusuna düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvan yakalama aparatı ile köpeği suyun içerisinden çıkardı. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek bulunduğu yerde bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT
2020-08-11 11:54:07
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