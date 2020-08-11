Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

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Adnan KARABULUT/BOLU, (DHA)BOLU´da, gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Bolu´nun Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak´ta gözleri görmeyen köpek, sokak üzerinde bulunan su kuyusuna düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü´ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvan yakalama aparatı ile köpeği suyun içerisinden çıkardı. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek bulunduğu yerde bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Adnan KARABULUT

2020-08-11 11:54:07



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