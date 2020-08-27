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Bolu’da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık alev alev yandı

İHA

Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da çıkan yangında ev, ahır ve samanlık alev alev yandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde çıkan yangında ev, samanlık ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Asmaca köyü Çalca mahallesinde bulunan tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında alevler evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev, ahır ve samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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