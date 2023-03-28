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Spor Toto 1. Lig'de 29. haftanın açılış maçında lider Samsunspor deplasmanda Boluspor'u 5-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Hat-trick yapan Douglas Tanque karşılaşmaya damgasını vuran isim oldu, 74'de Antonio Tomane ve 87'de Soner Aydoğdu da Samsunspor adına golleri kaydetti.

Gökhan Alsan ise 8. dakikada Boluspor'un tek golünü attı.

51'de Hakan Bilgiç ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Samsunpor bu skorla puanını 60 yaptı ev sahibi ekip ise 41 puanda kaldı.