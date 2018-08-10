Boluspor - OsmanlıSpor FK düellosu

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Boluspor, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü OsmanlıSpor FK takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Boluspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. OsmanlıSpor FK, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 429. İddaa'da Boluspor kazanır 2.20, berabere biter 3.00, OsmanlıSpor FK kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Boluspor son haftadaki Kayserispor müsabasında 2-2 berabere kaldı.

OsmanlıSpor FK, Manisaspor karşılaşmaında 3-0 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ