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Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü Tabiat Parkı sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe kavuştu. Yeşilin, sarının ve kahverenginin tonlarını sunan renk cümbüşü havadan drone ile görüntülendi

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İHA
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    Amasya’nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü Tabiat Parkı'na sonbahar geldi.

     
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    İHA'nın haberine göre çevresini saran ormandaki farklı ağaçlar ve zümrüt yeşili rengindeki bin 50 rakımlı göl, bugünlerdeki renk cümbüşüyle de ziyaretçilerine adeta görsel şölen sunuyor. 
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    Yeni evli çiftler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin yanı sıra yabancı turistler de her mevsim bu saklı cennetin yolunu tutuyor. 
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    Ağaçların arasındaki bungalov evler, kamp ve piknik alanlarının yanı sıra doğa yürüyüşü parkuru ile dinlenme alanları doğayla iç içe fırsat geçirme imkanı sağlıyor.
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    “TÜM ORMAN GÖLÜN İÇİNE YANSIMIŞTI”

    Arkadaşlarıyla birlikte etrafında yürüyüş yaptığı gölde fotoğraflar çeken Niyazi Gürgen, “Sabah gölde harika görüntü vardı. Tüm orman adeta güzel bir şekilde gölün içine yansımıştı. Her ağacın farklı bir tonunun olduğunu fark ettim ve bu bana huzur verdi.
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    Kuş sesleri arasında, suyun yansımaları arasında çok güzel fotoğraflar elde ettim. İnsanlar, pandemi döneminden sonra kendini doğaya adadı. Burada adeta tabloyu aratmayacak derece de çok güzel fotoğraflar var” dedi.
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    “TABLOLARI ARATMAYACAK KADAR ŞAHANE BİR GÖRSELLİK VAR”

    Boraboy Gölü’nde nişan çekimlerini yaptıran Burcu Şahin ve İbrahim Orman çifti herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet etti. Burcu Şahin, “Dört mevsim şahane bir tablo gibi olan Boraboy Gölü'nün manzarasını çekimlerimiz için kaçırmak istemedik. 
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    Herkesin çıkıp çıkıp gelmesi gereken bir yer. Zaten evlilerimiz, nişanlarımız buraları tercih ediyor. Tabiatın bize sunduğu bu güzellik tabloları aratmayacak kadar şahane bir görsellik var burada. Bence bu anı, bu mevsimde burayı kaçırmamalısınız” diye konuştu.
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    “RENK CÜMBÜŞÜNÜ GÖRMEYE DAVET EDİYORUM”

     

    Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yeni evli çiftlerin de birlikteliklerinin ilk fotoğraflarını burada çektirdiklerine değinen Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Çok sayıda renk cümbüşünün yaşandığı bir dönemi yaşıyoruz Boraboy Gölümüzde. Hakikaten sonbaharın ayrı bir güzelliğini yaşıyoruz son dönemde.
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    Buradan vatandaşlarımızı, özellikle sezonun sonu geldiği böyle bir sonbahar döneminde doğanın bize bahşettiği özel renkleri, o renk cümbüşünü görmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

    Kışın da farklı bir güzelliğe bürünen gölün doğal güzelliğinin korunmasına dikkat edildiğine vurgu yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Gölümüzün etrafını özelliklerini bozmadan doğayı da koruyarak olabildiğince yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlarımızın güzel anılarla ayrılacakları şekilde kullanımına hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü
  • Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda renk cümbüşü

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