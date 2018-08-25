Bordeaux - Monaco maçı istatistikleri

Fransa Ligue 1 maçında Bordeaux ile Monaco, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Bordeaux, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Monaco son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 138 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bordeaux kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Monaco sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Bordeaux önceki hafta Marsilya mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Monaco ise Amiens karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Bordeaux, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Monaco, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Monaco 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ