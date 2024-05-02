Borsa günü rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 162,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 130 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,90 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,76 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirti.

Yarın yurt içinde enflasyon, ihracat rakamları, uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenilen Türkiye değerlendirme raporunun takip edileceğini dile getiren analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ISM hizmet sektörü PMI verilerinin piyasaların odağında bulunacağını söyledi.