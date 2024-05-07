Borsa rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 69,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 127,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,28, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,71 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 3,02 ile spor oldu.

Bu arada, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2021'den bu yana ilk defa 282 baz puanın altına gerileyerek 281,75 puana düştü.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması risk iştahını beslemeye devam ediyor.