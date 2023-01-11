ŞİRKETLER DE ALDIKLARI HİSSELERİ SATTI

KAP'tan derlenilen rakamlara göre borsanın yükselişe geçtiği geçen yılın başından bu yana tam 11 milyar liralık ortak satışı oldu. Bu satış sadece sonradan SPK'ya izin verilerek şirket ortaklarının ellerindeki hisseleri şirket hisse fiyatının yükselişini yeterli bularak satmaları kaynaklı. Diğer yandan şirketler de daha önce hisse fiyatları düşükken satın aldıkları 6 milyar liralık hisseyi, hisse fiyatları yeterince yükselince borsada geri sattı. Bu alım satımı şirketler kendi hisselerinde fiyat istikrarı sağlamak için zaman zaman yapıyor ve aslında piyasa için olumlu bir yöntem. Ancak bu satışlar diğer etkenlerle birleşince bu kez olumsuz bir durum yarattığı görülüyor.