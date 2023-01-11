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SADECE ARALIK 2022'DE 4.8 MİLYAR LİRALIK ORTAK SATIŞI
Ortak satışı Tutar (Milyon TL) Kron Teknoloji 62,4 Europen 1.021 GSD Holding 112 Qua Granite 456 Zorlu Enerji 108 Başkent Doğalgaz 93 Döktaş 288 Batıçim 599,4 Doğuş Oto 1.755 Sasa 287,5 Erbosan 63 Körfez GYO 0,8 Alkim Kimya 13,8 Hateks 2,3 Toplam 4862,2
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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