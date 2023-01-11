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Borsada ne oluyor, neden düşüyor? İşte Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul 8 haftalık yükselişin ardından sert bir düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerdeki düşüşün ardından Borsa İstanbul yeniden yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 5.005,61 puandan başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların gözü Borsa İstanbul düşmeye devam edecek mi sorusuna çevrildi. İşte 11 Ocak 2023 borsada son durum...

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HABERTURK.COM / AA
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    2022'de yüzde 187 yükselen Borsa İstanbul mini bir türbülansa girmişti. Yaşanan sert düşüş yatırımcıları endişelendirirken düşüşün devam edip etmeyeceği sorgulaması hız kazandı. Yatırımcılar için borsada düşüşün sebebini ve yaşanan son gelişmeleri haberimizde bir araya getirdik. İşte Borsa İstanbul'da son durum...
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 5.005,61 puandan başladı.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,62 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 5.005,61 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,23 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68'le sigorta, tek kaybettiren yüzde 2,98'le turizm oldu.

    BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 4.987,99 puandan tamamladı.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin endişelerle pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

    Bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.050 ve 5.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

    AA Finans'ın anketine göre, ekonomistler cari işlemler hesabının Kasım 2022'de 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, Ekim 2022'de 359 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 38 milyar 176 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    PATRONLARDAN 17 MİLYAR LİRALIK SATIŞ

    Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; 2022'de muhteşem bir performansla yüzde 187 yükselen Borsa İstanbul'un son günlerdeki düşüşü yatırımcıları endişelendirmişe benziyor. Nitekim Sermaye Piyasası Kurulu da (SPK) dün son günlerdeki hızlı değer kaybında yanlışlıklar görecek ki uyarı niteliğinde bir duyuru yaptı. Borsanın 8 haftalık aralıksız yükselişinin ardından yaşadığı düşüşün arkasında siyasi endişeler, kar satışları ve SPK'nın hisse reposuna izin vermemesi gibi teknik nedenler olsa da en önemli olumsuzluklardan birisi ortak satışları ve halka arzlar gibi görünüyor. Çünkü her iki durum da pastadan pay alarak pastayı küçültme anlamına geliyor. Yatırımcı halka arzlarda bir kaç tavan yapan hisselerden kazanmak için mevcut hisselerde satış yapınca endeks düşüyor. Ortak satışları da piyasadan direkt para çekilmesi anlamına geliyor. Peki çekilen bu para ne kadar?
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    SADECE ARALIK 2022'DE 4.8 MİLYAR LİRALIK ORTAK SATIŞI

     

    Ortak satışı Tutar (Milyon TL)
    Kron Teknoloji 62,4
    Europen 1.021
    GSD Holding 112
    Qua Granite 456
    Zorlu Enerji 108
    Başkent Doğalgaz 93
    Döktaş 288
    Batıçim 599,4
    Doğuş Oto 1.755
    Sasa 287,5
    Erbosan 63
    Körfez GYO 0,8
    Alkim Kimya 13,8
    Hateks 2,3
    Toplam 4862,2
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    ŞİRKETLER DE ALDIKLARI HİSSELERİ SATTI

    KAP'tan derlenilen rakamlara göre borsanın yükselişe geçtiği geçen yılın başından bu yana tam 11 milyar liralık ortak satışı oldu. Bu satış sadece sonradan SPK'ya izin verilerek şirket ortaklarının ellerindeki hisseleri şirket hisse fiyatının yükselişini yeterli bularak satmaları kaynaklı. Diğer yandan şirketler de daha önce hisse fiyatları düşükken satın aldıkları 6 milyar liralık hisseyi, hisse fiyatları yeterince yükselince borsada geri sattı. Bu alım satımı şirketler kendi hisselerinde fiyat istikrarı sağlamak için zaman zaman yapıyor ve aslında piyasa için olumlu bir yöntem. Ancak bu satışlar diğer etkenlerle birleşince bu kez olumsuz bir durum yarattığı görülüyor.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    EN BÜYÜK SATIŞLAR HEKTAŞ VE DOAŞ'TA

    Ortak satışlarında en büyüğü Doğuş Holding'in Doğuş Otomotiv'deki 1,8 milyar liralık satışı oldu. İşlemin ardından holdingin Doğuş Oto'daki payları yüzde 65,4999 seviyesine geriledi. Bu satış toplam ortak satışlarının yüzde 16'sını oluşturdu. İkinci sırada büyük satış Oyak Gıda'nın Hektaş'ta yaptığı yaklaşık 1.7 milyar liralık satışı bulunuyor. Oyak Gıda'nın satışı da toplam ortak satışlarının yüzde 15'i düzeyinde oldu.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    YILLIK NET SATIŞ 6.3 MİLYAR LİRA

    Satışlara karşın son 1 yılda borsada ortaklar tarafından 33 milyar liralık hisse alımı oldu. Ancak bu alımın büyük bölümü BBVA'nın Garanti hisselerindeki alımıydı. BBVA hariç alım 10.7 milyar lira olurken yılın genelinde net ortak satışı 6.3 milyar lira olarak belirlendi.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK

    Borsa İstanbul, gün içerisinde devre kesici sisteminin çalıştığı ve açığa satış yapılabilen hisselerde, gün sonuna kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını bildirdi.

    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, pay piyasasının işleyişine ilişkin değişiklikler duyuruldu.

    Açıklamada, "Gün içerisinde devre kesici uygulaması başlayan ve açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı otomatik olarak uygulanacaktır". ifadeleri yer aldı.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    Değişiklikle beraber Pay Piyasası Prosedürü'nün güncellenerek Borsa İstanbul internet sayfasına eklendiği belirtilen açıklamada, yapılan düzenlemelerin bugün itibarıyla yürürlüğe gireceği kaydedildi.

    Borsa İstanbul'da halen sadece BIST 50 endeksine dahil hisselerde açığa satış işlemi gerçekleştirilebiliyor.

    Pay piyasalarında devre kesici sistemi, ilgili payda aşırı değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    MİNİ TÜRBÜLANSIN 5 ANA NEDENİ

    Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; tıpkı yükselişinde olduğu gibi borsanın düşüşünde de bir kaç olumsuz gelişme bir araya geldi. İşte o nedenler: 1-Seçim kaynaklı siyasi gelişmeler 2-SPK'nın hisse reposunu yasaklaması 3-Yeni halka arz ve ortak satışlarının pastayı küçültmesi. 4-Borsadaki yükselişin başından bu yana iyi kazanan bazı yatırımcıların kar satışını tercih etmesi 5-Yeni ve genç yatırımcı kitlesinin panik olması... 
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    SON 1 AYA KADAR YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ VARDI

    Öncelikle şunu hatırlayalım borsadaki genel beklenti seçime bir süre kalana kadar hisse senetlerinin değer kazanacağı yönündeydi. Türbülans beklentisi son 1 ay içindi. Ancak hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kayyum dedikodusu hem HDP ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar siyasi ve ekonomik istikrarsızlık korkusu yaşattığı için yatırımcıları endişelendirdi. Seçim tarihinin öne alınacağı açıklaması da yatırımcının kafasını karıştırdı.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    8 MİLYAR LİRAYI HİSSE REPOSU YASAĞI GÖTÜRDÜ

    İkinci neden biraz teknik. Bazı aracı kurumlar hisse senedini teminat gösteren yatırımcılara kredi veriyordu. İşte bu hisse reposuna Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) yasak getirdi. Bu yasağın geldiği gün borsa ilk düşüşünü gösterdi. Bunu gören SPK yasağı bu ayın sonuna kadar da uzattı. Ancak kişi ve kurumlar yavaş yavaş da olsa hisse reposunu sonlandırmaya başladı. Uzmanlar yaklaşık 8 milyar liralık kredinin bu kararla piyasadan çekildiğini söylüyor.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    ORTAK SATIYOR PASTA KÜÇÜLÜYOR

    Endeksi en çok olumsuz etkileyen bir konu da yeni halka arzlar ve ortak satışları. Hafta geçmiyor ki yeni 2-3 halka arz olmasın. Şirketler kredi bulmanın zor olduğu bir ortamda sermaye piyasalarından kaynak bulmaya çalışıyor. Yatırımcılar da yeni halka açılan hisselerde yükseliş beklentisi ile borsada halihazırdaki hissesini satıp bu hisselerden alıyor. Şirket ortakları da yükselen hisselerden faydalanmak için satış yapıyor. Bu durum pastayı küçültüyor.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    YENİ SAKİNLER HENÜZ BORSACI OLAMADI

    Bu gelişmeler yaşanırken yeterli kar eden yatırımcı da bir kaç günlük küçük düşüşlerin ardından karını cebine kaymayı yeğledi. Sarsıntının derinleşmesinin en önemli nedenlerinden birisi ise borsanın yeni sakinlerinin küçük düşüşlerin ardından panik olup satış yapması. Bir çoğu genç ve hızlı alım satımların yapıldığı kripto gibi piyasalardan gelen yatırımcılar çok hızlı alım ve satım yapıyor. nitekim dün öğleden sonra borsanın yüzde 4.4 yükselmesinde de bu yatırımcı davranışı etkili oldu.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    YÜKSELİŞİ SAĞLAYAN ETMENLER HALA GEÇERLİ

    Bu olumsuzluklara rağmen borsanın geçen yıl yüzde 187 ve eylül ayından bu yana yaşanan yüzde 73'lük yükselişini sağlayan etkenler de hala geçerli. İşte bu nedenle bir çok yatırımcı da borsanın hala yükseleceğini düşünüyor ve alımlara devam ediyor. Bu etkenlerin başında da uygulanan düşük faiz ve kur politikası geliyor. Geçen ay yüzde 84'ü geçen enflasyona karşı yüzde 20 mevduat faizi ve uzun süredir stabil seyreden döviz nedeniyle enflasyona karşı korunma aracı bulamıyor.
  • Borsada neler oluyor, neden düştü? 11 Ocak 2023 Borsa İstanbul BIST düşmeye devam edecek mi?

    Global barsalar ve altın gibi emtia fiyatları da yatırımcının derdine çare olamıyor. Son olarak yüksek enflasyondan fayda sağlayan şirketlerden beklenen yüksek karlar bu hisseleri hala gözde tutuyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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