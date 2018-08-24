Borussia Dortmund - RB Leipzig karşılaşma önü

Borussia Dortmund ve RB Leipzig, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 16:30. Borussia Dortmund son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. RB Leipzig son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 127 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Borussia Dortmund kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.40, RB Leipzig sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Borussia Dortmund son hafta oynanan Stuttgart maçında 2-1 yenildi.

RB Leipzig ise Bayer Leverkusen maçında 2-2 berabere kaldı.

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