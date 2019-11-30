6 ay evli kalan Edanur Yurttaş, geçimsizlik ve şiddete meyil gerekçeleriyle eşinden boşanma kararı aldı. 1,5 yıl süren davanın ardından mahkeme, çiftin boşanması yönünde karar verdi. Edanur Yurttaş, boşanma kararını kutlamak için arabasını gelin arabası gibi süsleyip otomobilin arkasına da ‘Boşanıyorum, mutluyum’ yazarak şehir turu attı.

"MUTLULUĞUMU HALKIMLA PAYLAŞMAK İSTEDİM"

Mutluluğunu şehir halkıyla kutlamak istediğini anlatan Edanur Yurttaş, “Eşimle aramızda geçimsizlik vardı. Sıkıntı vardı. Şiddete yönelme vardı. Böyle olunca daha fazla dayanamadım. Zaten karşı taraf da boşanmaya meyilli bir insandı. Evliliğim 6 ay sürdü. Boşanma aşaması da 1,5 yıl sürdü. Haklı olduğum konularda haksız konuma düştüm. Durum böyle olunca her şeyden çekilmek zorunda kaldım. Hiçbir şey talep etmedim. En sonunda boşandım. Evlenirken otomobile ‘Mutluyuz, evleniyoruz. Evin en küçük kızını aldım’ diye yazdırmıştık. Şimdi ise ‘Boşanıyorum, mutluyum’ yazdım. Mutluluğumu da halkımla paylaşmak istedim. Mutluyum.” diye konuştu.

"TEPKİ GÖSTERENLER OLDU"

Arabayı görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini belirten Yurttaş, “Bu arabayı görenler yadırgadılar. Tepki gösterenler oldu. Fotoğraf çekenler oldu. Bazıları güldü geçti. Genç yaşımda boşandığım için bu şekilde bir şey yapmak istedim.” dedi.