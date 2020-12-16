Bosna Hersek'te Lavrov'a soğuk duş! 0:00 / 0:00

AA

Bosna Hersek'e önceki gün giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ilk önce ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'ya giderek Sırp temsilcilerle görüşmesi ve görüşmede Bosna Hersek bayrağı bulundurulmaması tepkiye neden oldu.

BOŞNAK VE HIRVAT ÜYEDEN BASIN TOPLANTISI

AA'da yer alan habere göre Lavrov'un programında dün ise başkent Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üç üyesi ile görüşmesi yer alsa da Cumhurbaşkanlığı binasındaki görüşmeye sadece Sırp üye Milorad Dodik katıldı.

Dodik-Lavrov görüşmesinin sürdüğü saatlerde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic ortak basın toplantısı düzenledi.

"BOSNA HERSEK BAYRAĞI OLMAMASI SAYGISIZLIK"

Komsic, önceki gün akşam yapılan toplantıda salonda Bosna Hersek bayrağı bulunmamasını "saygısızlık" olarak nitelendirerek uluslararası arenadaki en önemli isimler arasında bulunan Lavrov'un katıldığı bir toplantıda yapılanların devlet kurumlarını görmezden gelmek anlamı taşıdığını söyledi.

"SIRP CUMHURİYETİ TEK BAŞINA KARAR ALAMAZ"

Lavrov'un "RS'nin askeri tarafsızlığına saygı duyduğu" ifadelerine de değinen Komsic, "Bu, Bosna Hersek devlet kurumlarının karar alma yetkisini hiçe sayan bir tutumdur. Lavrov, RS entitesinin tek başına karar alamayacağını iyi biliyor" dedi.

"RUSYA İLE NASIL DOSTANE İLİŞKİLER KURALIM"

Komsic, yaşanan olumsuzluklar üzerine Lavrov ile görüşmeye katılmadıklarını vurgulayarak "Biz bu durumda Rusya ile nasıl dostane ilişkiler yürütelim?" ifadelerini kullandı.

"RUSYA GÜÇLÜYSE BİZ DE GURURLUYUZ"

Dzaferovic de Rusya'nın güçlü bir devlet ancak Bosna Hersek'in de bir gururu olduğunu vurgulayarak, "Rusya, Dayton Barış Anlaşması'na saygı duyduğunu söyledi ama dün akşam yapılan açıklamalar bunun tersini gösteriyor" dedi.

"BOSNA HERSEK'İN BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI DUYMALI"

Dayton'a saygı duymanın Bosna Hersek devletine, bütünlüğüne, kurumlarına ve bayrağına saygı duymakla eş değer olduğunu belirten Dzaferovic, "Dayton'a saygı duymak Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilcilik Ofisi'nin (OHR) varlığına da saygı duymak demektir. Onu inkar etmek saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ AB VE NATO ÜYELİĞİDİR"

Dzaferovic, Bosna Hersek'in 2005'ten bu yana NATO üyelik yolunda kararlı bir şekilde ilerlediğine işaret ederek "İç politikadaki hedeflerimiz Dayton'a saygı duymak ve bu ülkede yaşayan tüm milletlere eşit davranmak. Dış politikamız ise Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğidir. Bunlar kurumlarımızca belirlenen hedeflerdir" diye konuştu.

"DOST KALMAK İSTEYEN BİZE SAYGI DUYSUN"

AB ve NATO'daki dostlarına da bir mesaj ilettiklerini aktaran Dzaferovic, "Bizler kararlı ve gururlu insanlarız. Bir kez karar aldık mı ona uyarız. Bizimle dost kalmak isteyenler, ki buna Rusya da dahil, buna saygı duymalıdır." dedi.