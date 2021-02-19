Bosna Hersek'teki tarihi Alaca Cami'nin minaresinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Bosna Hersek'teki tarihi Alaca Cami'nin minaresinde "silahlı saldırı" kaynaklı hasar tespit edildi

Bosna Hersek'in doğusundaki Foça şehrinde bulunan, yaklaşık beş asırlık Alaca Cami'nin minaresinin, silahlı saldırı sonucunda hasar gördüğü tespit edildi.

Bosna Hersek'teki tarihi Alaca Cami'nin minaresinde
AA

Ülkedeki önemli Osmanlı camilerinden olup Bosna'daki savaşta Sırplar tarafından temellerine kadar yıkıldıktan sonra 2019'da yeniden ibadete açılan caminin minaresinde hasar belirlendi.

Camiyi ziyaret eden Gorazde Müftüsü Remzija Pitic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının muhtemelen iki gün önce gerçekleştirildiğini belirterek hasarın fark edilmesinin ardından durumun polise bildirildiğini söyledi.

Minarede hasar tespit ettiklerini kaydeden Pitic, "Büyük ihtimalle silahlı bir saldırı söz konusu. Bu, bizi çok üzdü. Üzülmemizin nedeni Foça halkının Alaca Cami'nin yeniden inşası sırasında ve sonrasında bu camiyi benimsemiş olması. Bu saldırı, bu güzelliğe tahammül edemeyen insanların var olduğunu gösteriyor." dedi.

Foça'da ruhsatsız çok sayıda silah bulunduğunu ifade eden Pitic, "Bildiğim kadarıyla Bosna Hersek kanunları yüksek kalibreli silah bulundurulmasına izin vermiyor ancak camide meydana gelen hasara basit bir silahın neden olamadığı görülüyor." değerlendirmesini yaptı.

Olayın aydınlatılmasını umduklarını dile getiren Pitic, Boşnak halkının bu tür provokasyonlara rağmen bu bölgede yaşamaya devam edeceğini vurguladı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) de Alaca Cami'ye yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

- Alaca Cami

Muhteşem mimarisi ile "Bosna'nın incisi" ya da "Foça'nın güzelliği" olarak da adlandırılan tarihi cami, Bosna Hersek'in koruma altındaki kültür mirası listesinde de yer alıyor.

Bosna Hersek'te klasik Osmanlı mimarisi tarzındaki ilk camilerden olan Alaca Cami, Bosna Savaşı sırasında 1992'de Sırplar tarafından dinamitle temellerine kadar yıkıldı.

Caminin taşları, bugünkü yerinden yüzlerce metre uzaktaki iki farklı noktada bulundu. Alaca Cami'nin yıkılması, Sırpların bölgedeki Müslüman izlerini silmeye çalıştığının en büyük göstergelerinden biri kabul ediliyor.

İlk kez 1549'da inşa edilen Alaca Cami'nin yeniden inşası 2014'de başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edilen cami, 2019'da ibadete açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA Teksas'taki elektrik kesintilerinin sebebi ne? Texas'ta son durum...
DÜNYA"Teksas'ta yaşananların sorumlusu kötü yönetim"
İsrail: Yeni nesil füze savunma sistemi geliştirmek için ABD ile çalışıyoruz
DÜNYAİsrail: Yeni füze savunma sistemi geliştirmek için ...
Çin aylar sonra açıkladı: 4 askerimiz çatışmada öldü
DÜNYAÇin aylar sonra açıkladı: 4 askerimiz çatışmada öldü
SON DAKİKA: Rusya'da tren raydan çıktı: Kazada 25 vagon birbirine girdi! - Haberler
DÜNYARusya'da tren raydan çıktı: 25 vagon birbirine girdi!
SON DAKİKA: The Guardian: ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ı gözden çıkardı
DÜNYAThe Guardian: Biden, Prens Selman'ı gözden çıkardı
SON DAKİKA: Türkiye, F-35 programındaki haklarını korumak için ABD'de girişimlerde bulunacak - Haberler
DÜNYATürkiye'den F-35 programındaki haklarını korumak için ...
Son dakika haberler: Pentagon'dan YPG açıklaması! - Haberler
DÜNYAPentagon'dan YPG açıklaması!
Teksas’ta donmak üzere olan 3 bin 500 deniz kaplumbağası kurtarıldı - Haberler
DÜNYATeksas'ta binlerce deniz kaplumbağası donmaktan ...
Biden yönetimi İran'la masaya oturmaya hazır!
DÜNYABiden yönetimi İran'la masaya oturmaya hazır!
SON DAKİKA: ABD'nin Oklahoma eyaletinde hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildi! - Haberler
DÜNYAABD'de bir eyalette daha acil durum ilan edildi!