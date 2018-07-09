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Krajisnik, caminin kültürel ve tarihi anlamının yanı sıra Bosna Hersek'teki tüm Müslümanlar için de çok önemli bir eser olduğunu belirterek savaşta yıkılan diğer Foça camileri Ali Atik Paşa ve Hünkar camilerinin de yeniden inşa edildiğini hatırlattı.