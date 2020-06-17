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Boston Dynamics'in dört ayaklı robotu Spot satışa çıktı

Geliştirdiği insansı robotlarla dikkatleri üzerine toplayan Boston Dynamics, nihayet satışa aşamasına geldi. Şirketin ürettiği dört ayaklı robot köpek “Spot” resmen satışa sunuldu. İşte 74 bin 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Boston Dynamics Spot ve yapabildikleri...

Boston Dynamics Spot
HABERTURK.COM

Geliştirdiği insansı robotlarla son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Boston Dynamics'in ürettiği dört ayaklı robot köpek “Spot” resmen satışa sunuldu. Ticari ve endüstriyel kullanımlar için kurumsal satışa açılan Spot’un fiyatı ise 74 bin 500 dolar (yaklaşık 510 bin TL) olarak belirlendi. shop.bostondynamics.com adresi üzerinden online satışa çıkarılan ve Spot Explorer adı verilen robot, öncelikli olarak geliştiricilere sunulacak.

32.5 kilogram ağırlığındaki Spot, 50 cm genişliğinde ve 110 cm uzunluğunda. Oturduğunda 19 cm boyunda olan robot köpeğin 605 Wh’lik şarjı yüksüz olarak ortalama 90 dakikalık çalışma süresi sağlıyor.

360 derecelik yatay görüş alanına, 4 metrelik menzile sahip olan robot, araziyi algılayabiliyor, sabit engellerden belirlenen mesafeyi koruyup, çarpışmalardan kaçınabiliyor. - 20 ila 45 ° C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilen robot köpek Spot, 14 kilograma kadar yük taşıma kapasitesine sahip. Maksimum eğim = ± 30 ° eğimde, 1.6 m / s hız yapabilen robotun kontrol panelinde 7 inçlik dokunmatik ekran da yer alıyor.

İŞTE O ROBOT

Boston Dynamics’in merdivenleri çıkıp, kapıları da açabilen programlanabilir robotu Spot’u alanlar, ihtiyaçlarına göre robotu dizayn edebilecek. Boston Dynamics, 74 bin 500 dolarlık fiyata satılan Spot ile birlikte kullanılabilecek ek ürün ve aksesuarları da satışa sundu.

Bunlar arasında 15 bin dolarlık bakım paketi, 5 dolarlık ek batarya, 22 bin dolarlık teleoperasyon kamera kontrol sistemi ve yine 24 bin dolarları bulan işlemci ve grafik kartları gibi ürünler yer alıyor.

Bu özellik ve fiyatların yanısıra Boston Dynamics şirketinin satış sözleşmesinde ‘robotların insanlara zarar verecek şekilde programlanması veya kullanılmasının yasak olduğunu’ notunun da yer aldığını belirtelim.

Google’ın 2013 yılının Aralık ayında 500 milyon dolara satın aldığı ve 2017 yılında Softbank'a sattığı Boston Dynamics, insansı robot çalışmalarnda daha önceki yıllarda, karda yürürken dengesini sağlama, koli taşıma, arkadan aldığı bir sopa darbesiyle yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkma, önüne yerleştirilmiş kütük üzerinden zıplayıp geçme, farklı yükseklikteki kutuların üstüne seri hareketlerle çıkabilme gibi aşamalardan geçmeyi başarmıştı.

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