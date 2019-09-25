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HaberlerTeknolojiBoston Dynamics'in robotu Atlas jimnastik yapmaya başladı

Boston Dynamics'in robotu Atlas artık jimnastik de yapıyor!

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Önce dengede durarak yürüyen, ardından koli taşıyıp engelleri aşan ve hatta aldığı bir sopa darbesiyle yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkan insansı robot bir aşamayı daha geride bıraktı. Boston Dynamics'in geliştirdiği Atlas şimdi de jimnastiğe başladı...

Boston Dynamics Atlas

Geliştirdiği insansı robotlarla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Boston Dynamics, Atlas adını verdiği robotun yeni videosunu paylaştı. Daha önce dengede durarak yürüyen, koli taşıyan ve hatta koşarak engelleri aşabilen Atlas, artık farklı jimnastik hareketleri de yapabiliyor.

Boston Dynamics’in paylaştığı videoya göre yapılan geliştirmeler sonucunda Atlas, ellerinin üstünde durabiliyor, havada 360 derece dönüp, takla atabiliyor ve bacaklarını açıp zıplıyor. Şirketin açıklamasına göre robot, hareketleri tahmini kontrol modeli mekanizmasıyla gerçekleştirip, dengesini sağlayabiliyor.

HANGİ AŞAMALARDAN GEÇTİ?

Google’ın 2013 yılının Aralık ayında 500 milyon dolara satın aldığı ve 2017 yılında Softbank'a sattığı Boston Dynamics’in insansı robotu önemli Atlas, daha önceki yıllarda, karda yürürken dengesini sağlama, koli taşıma, arkadan aldığı bir sopa darbesiyle yere düştükten sonra tekrar ayağa kalkma, önüne yerleştirilmiş kütük üzerinden zıplayıp geçme, farklı yükseklikteki kutuların üstüne seri hareketlerle çıkabilme gibi aşamalardan da geçmişti.

Boston Dynamics şirketinin insansı robot teknolojilerinde şu ana kadar aldığı yolu ve Atlas'ın şu anki son halini aşağıdaki eski videolarından da görmek mümkün:

Atlas’ın 2019 yılındaki hali

Atlas’ın 2018 yılındaki hali

Atlas’ın 2017 yılındaki hali

Atlas’ın 2016 yılındaki hali

Atlas’ın 2015 yılındaki hali

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