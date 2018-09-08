Boston River - Danubio maçı heyecanı

Boston River ve Danubio, 09 Eylül 2018 Pazar günü Uruguay Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Boston River 3 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Danubio 9 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Boston River, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Danubio, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 549 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boston River kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Danubio sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler.

Boston River son haftadaki Danubio müsabasında 0-3 yenildi.

Danubio, Boston River karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Boston River, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 8 gol yedi.

Danubio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Danubio, 4 gol atarken 5 gol yedi.

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