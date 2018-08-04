Boyaca Chico - Deportivo Cali maçı öncesi rakamlar

Kolombiya Primera A Clausura maçında Boyaca Chico ile Deportivo Cali, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:15. Maç öncesi Boyaca Chico 1 puanla 16. sırada, Deportivo Cali 4 puanla 9. sırada bulunuyor. Boyaca Chico son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportivo Cali son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 574 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boyaca Chico kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Deportivo Cali sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Boyaca Chico son hafta oynanan Patriotas maçında 1-0 yenildi.

Deportivo Cali ise Itagüi Ditaires karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Deportivo Cali, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Cali 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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