Manchester United'dan Szymanski'ye dev teklif!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Polonyalı genç yıldız Sebastian Szymanski ligde ve Avrupa'da gösterdiği performansla göz dolduruyor. Henüz sezon başında takımına birçok katkı veren Szymanski, İngiliz devi Manchester United'ın radarına girdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla yüzleri güldürürken, piyasa değerini de yükseltiyor.
Sarı-lacivertli forma ile 16 maça çıkan Polonyalı futbolcu henüz sezonun başında takımına 8 gol 4 asistlik katkı sağladı.
"BENCE O PAHA BİÇİLMEZ BİR YILDIZ"
Şimdiden Avrupa'nın devlerini peşinden koşturan Polonyalı futbolcu için önceki gün menajeri, "Kulübünün ondan 30-40 milyon Euro para kazanabileceğini düşünüyorum ama bence o paha biçilmez bir yıldız" demişti.
MANCHESTER UNITED DEVREDE
İtalyan ekibi Napoli'nin izlediği Szymanski için bir başka önemli takımın daha devreye girdiği öğrenildi.
İngiliz 'unitedinfocus' sitesi Manchester United'ın Szymanski'yi izlediğini aktardı.
Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'ın Polonyalı yıldız için 25 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazır oldukları belirtildi.