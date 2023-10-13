Uluslararası Af Örgütü: Gazze'yi vuran İsrail askeri birlikleri beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldı İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların tansiyonu her geçen saat daha da şiddetlenirken Uluslararası Af Örgütü vahim bir iddiayı doğruladı. Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladığını belirtti. Öte yandan Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi

Uluslararası Af Örgütü, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladı.

Londra merkezli örgüt, X'ten yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğruladığını belirtti.

Örgütün, Gazze sahilindeki bir otelin yakınlarındaki saldırı dahil Gazze'de beyaz fosfor kullanıldığı anlaşılan olayları araştırdığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyaz fosfor çoğunlukla yoğun duman perdesi oluşturmak veya hedefleri işaretlemek için kullanılan yangın çıkarıcı bir maddedir. Havaya maruz kaldığında son derece yüksek sıcaklıklarda yanar ve insan bedeni içinde yanmaya devam edebilir. Korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır."

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"İSRAİL'İ ULUSLARARASI İNSANİ HUKUKUNA SAYGI GÖSTERMEYE ÇAĞIRIYORUZ" Açıklamada, Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olduğunun altı çizilerek "Bu son derece endişe verici vakaları yakından incelemeye devam ederken Uluslararası Af Örgütü, İsrail'i her zaman uluslararası insani hukuka saygı göstermeye çağırıyor, siviller korunmalıdır." ifadesi kullanıldı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtmişti. ÇOCUK HASTANESİ FOSFOR BOMBALARIYLA VURULDU Gazze'deki Durra Çocuk Hastanesinin İsrail savaş uçakları tarafından atılan fosfor bombalarıyla vurulduğu bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı. Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi. Haberin temsili görselleri İHA tarafından servis edilmiştir