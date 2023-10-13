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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsa İstanbul'ta tarihin en büyük halka arzı - İş-Yaşam Haberleri

        Borsa İstanbul'da tarihin en büyük halka arzı

        SPK bülteninde içlerinde Burger King, Arbys, Popeyes, Sbarro ve Subway'ın da bulunduğu 1.500 restorana Sahip TAB Gıda'nın halka arzına izin verildi. TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü ünvanına sahip olacak. Halka arz edilecek 52 milyon 500 bin liralık pay ile şirketin yüzde 20'si halka açık olacak. Şirketin toplam büyüklüğü ise 33 milyar 967 milyon lira olarak gerçekleşecek.  Halkbank'ın 2012 yılındaki ikincil halka arzının büyüklüğü 4,51 milyar lira olmuştu.

        Rahim Ak
        rak@cyh.com.tr
        Giriş: 13.10.2023 - 00:33 Güncelleme: 13.10.2023 - 01:10
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        Tarihin en büyük halka arzı
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        İçlerinde Burger King, Arbys, Popeyes, Sbarro ve Subway'ın da bulunduğu 1.500 restorana sahip TAB Gıda'nın halka açılıyor. Bu halka arzın önemli bir özelliği bulunuyor. TAB Gıda, halka arz işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 milyar 825 milyon lira ile Türk Lirası cinsinden tarihin en büyük halka arz büyüklüğü unvanına sahip olacak. Şirketin sermayesi 232 milyon 625 binden yüzde 12.4 artışla 261 milyon 292 bin laraya yükseltilecek. Artırılan 28 milyon 875 bin liralık payın yanı sıra mevcut paylardan da 23 milyon 625 bin liralık satış yapılacak. Halka arz edilecek 52 milyon 500 bin liralık pay ile şirketin yüzde 20'si halka açık olacak. Şirketin toplam büyüklüğü ise 33 milyar 967 milyon lira olarak gerçekleşecek.

        Halkbank’ın 2012 yılındaki ikincil halka arzının büyüklüğü 4,51 milyar lira olmuştu. Halkbank’ın ardından bugüne kadarki TL cinsinden en büyük halka arz büyüklükleri 3,48 milyar lira ile Ahlatçı Doğalgaz, 3,46 milyar lira ile Enerya Enerji, 3,34 milyar lira ile Akfen Yenilenebilir Enerji, 3,26 milyar lira ile CW Enerji ve 3,1 milyar lira ile Bien Yapı Ürünleri şeklinde gerçekleşmişti.

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        1994'TEN BERİ FAAL

        TAB Gıda 1994 yılından beri Türkiye’de hızlı servis sektörünün gelişmesi, dünya çapında çok sevilen markaların Türkiye’de tüketicilerle buluşması, kendi kurduğu markalar ile de geleneksel lezzetlerin kolay ulaşılabilir hale gelmesi için faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye’de 1994 yılından beri gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda’nın hızlı servis sektöründeki faaliyetleri, 1995 yılında Burger King’in master franchisee haklarını alarak Türkiye’ye getirmesiyle başladı. Burger King, ülke genelinde 700’den fazla restoranıyla hizmet veriyor. Ardından 2006'da dünyaca ünlü hızlı servis İtalyan restoranlarından Sbarro'yu Türkiye’ye getirdi. Sbarro, Türkiye’ye uyarladığı lezzetleriyle ülke genelindeki 110’u aşkın restoranıyla hizmet veriyor. TAB Gıda, 2007'de ise geleneksel Louisiana mutfağının en bilinen hızlı servis restoranlarından Popeyes markasını Türkiye’deki tavuk severlerle buluşturdu. Popeyes'ın tavukları Türkiye genelinde 300’ü aşkın restoranda müdavimleriyle buluşuyor.

        KENDİ MARKALARI DA VAR

        2010'da Arby’s, 2013'te ise kendi markası olan döner restoran zinciri Usta Dönerci’yi hayata geçirdi. TAB Gıda markalarında kullanılan tüm et ürünleri Amasya'nın Suluova ilçesinde kurulu ve Grup şirketi olan Ekur Et Entegre tesislerinde üretiliyor. Tesis, 92.315 m2 arazi üzerine kurulmuş olan 50.500 metre kare kapalı alanda, ortalama 5000 adet kapasiteli büyük baş hayvan besiciliği yapıyor.

        TAB Gıda markalarının patates ihtiyacını, diğer bir grup şirketi olan Türkiye’nin en büyük patates işleme fabrikası Atakey karşılanıyor. Afyon’da yer alan Atakey, yıllık 91.800 ton kızartılmaya hazır patates üretim kapasitesi ile aynı zamanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri. TAB Gıda, pizza hamurundan hamburger ekmeğine kadar birçok unlu mamul ihtiyacını ekosistem şirketi Ekmek Unlu Gıda’dan karşılıyor. Şirket, salata ihtiyaçlarını ise yine ekosistem şirketlerinden biri olan, fabrikası Antalya’da bulunan Fasdat Sebze Doğrama Tesisi’nden karşılıyor.

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        #Borsa İstanbul
        #halka arz
        #tab gıda
        #Burger King
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