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        Haberler Dünya İSRAİL-HAMAS SAVAŞINDA SON DURUM | İsrail-Hamas çatışmasında 7. gün! İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 1.1 milyon Filistinli 24 saat içinde ayrılsın

        İsrail-Hamas çatışmasında 7. gün! İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 1.1 milyon Filistinli 24 saat içinde ayrılsın

        İsrail-Hamas çatışmaları 7. gününde devam ederken, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. İsrail, BM'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den çıkarılmasını talep etti. BM ise bunun çok yıkıcı sonuçları olabileceğini, karardan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.10.2023 - 07:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 07:58
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        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
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        Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

        "1.1 MİLYON FİLİSTİNLİ 24 SAAT İÇİNDE TAHLİYE EDİLSİN"

        Hamas-İsrail çatışmaları 7. gününde şiddetli bir şekilde devam ederken İsrail, Birleşmiş Milletler'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den çıkartılmasını talep etti.

        BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, İsrail'in Cuma günü 1,1 milyon insana ev sahipliği yapan kuzey Gazze'nin 24 saat içinde tahliyesinin talep edildiğini söyledi.

        BM: ÇOK YIKICI SONUÇLARI OLUR

        BM, İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istedi.

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        Bölge nüfusunun neredeyse yarısının yaşadığı kuzey Gazze'de Cuma sabahı erken saatlerde panik halinde tahliye söylentileri yayılmaya başladı.

        "KARA OPERASYONUNA HAZIRLANIYORUZ"

        İsrail'in tahliye talebi, kara operasyonununa hazırlık olarak yorumlandı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün kara operasyonu için hazırlandıklarını, henüz karar vermediklerini söylemişti.

        İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, Daniel Hagari Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.

        Filistinli grupların Gazze'den 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız." diye konuştu.

        CAN KAYBI ARTIYOR

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail devlet televizyonu'na göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

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        İSRAİL: SALDIRIDAN ÖNCEKİ GECE İŞARETLER VAR

        Hagari, Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.

        GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKEBİLİR

        Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunarak acil destek talep etti.

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        Sağlık Bakanı Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de hastanelerde tıbbi malzemelerde ciddi sorun yaşandığını belirtti.

        Hastanelerin kapasitesinden çok daha fazla yaralı olduğuna dikkati çeken Keyle, "Gazze Şeridi'nde sağlık sisteminin çökmesine karşı uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası örgütlerden acil sağlık yardımı isteyen Filistinli Bakan, çocukların da aralarında bulunduğu binlerce yaralının kurtarılması için Gazze Şeridi'nde sahra hastaneleri kurulması çağrısı yaptı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
        #gazze
        #Son dakika haberler
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