Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor.

BM: ÇOK YIKICI SONUÇLARI OLUR

Hamas-İsrail çatışmaları 7. gününde şiddetli bir şekilde devam ederken İsrail, Birleşmiş Milletler'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den çıkartılmasını talep etti.

"KARA OPERASYONUNA HAZIRLANIYORUZ"

İsrail'in tahliye talebi, kara operasyonununa hazırlık olarak yorumlandı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün kara operasyonu için hazırlandıklarını, henüz karar vermediklerini söylemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, Daniel Hagari Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.

Filistinli grupların Gazze'den 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız." diye konuştu.

CAN KAYBI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail devlet televizyonu'na göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.