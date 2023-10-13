Dünyanın konuştuğu olay: Cristiano Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası verildi!

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Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

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99 KIRBAÇ CEZASI İLE YARGILANIYOR Al Nassr ve Persepolis maçından sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti. Ronaldo da buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını hediye etti ve sarıldı.