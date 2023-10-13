A Milli Takım'da Vincenzo Montella farkı! 3 günde şah-mat!

Ay-yıldızlılar ileri uçta Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun hızından yararlanıp, savunma arkasına atılan toplarla etkili oldu. Barış Alper, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisinin yanı sıra bu karşılaşmada çevikliğiyle de Hırvat savunmasına zor anlar yaşattı.

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Karşılaşma sonrası Montella, Barış Alper'in attığı golün planları dahilinde gerçekleştiğini belirterek, "Maçtan önce 'Derine koşan oyuncular bu maçta bizim için çok önemli, Barış'ı kullanacağız ve onların iki stoperi yetişemeyecek' diye söylemiştim. Öyle bir pozisyon da denk geldi." dedi.