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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!

        Trabzon'da, asansör boşluğuna elektrik ustası öldü

        Trabzon'da akşam saatlerinde yaşanan olay yürekleri dağladı. Asansör boşluğuna düşen elektrik ustası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 23:03 Güncelleme: 13.10.2023 - 23:16
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        Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!
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        Trabzon'da, çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen elektrik ustası Eyüp İnan (44), hayatını kaybetti.

        Olay, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi´nde meydana geldi. Elektrik ustası Eyüp İnan, çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İnan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılan İnan´ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

        İnan´ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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