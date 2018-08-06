Böyle mezarlık ziyareti görülmedi

Kastamonu'nun Tosya İlçesi'ne bağlı Yukarı Kayı Köyü'nün Çiftlik ve Karadere mahalleleri sakinleri beş yıldır büyük bir sorunla yaşıyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun bir tarafında oturan iki mahallenin yaklaşık 200 sakini, cenazeleri olduğu zaman yolun karşı tarafındaki mezarlığa gidebilmek için adeta dokuz doğuruyor.

'EN YAKIN KÖPRÜ 3 KM'

Mezarlığa cenaze götürmek ya da toplu mezarlık ziyareti yapabilmek için D-100 Karayolu'nu kapatmak zorunda kaldıklarını anlatan ve bu görüntüleri HABERTURK.COM ile paylaşan takipçimiz Murat Teker, "Bize çözüm olarak 3 kilometre uzağımızdaki bağlı olduğumuz Yukarı Kayı ya da yine 3 kilometre ötedeki Çeltikbaşı köylerinde bulunan üst geçidi kullanmamızı söylüyorlar. Mezarlık hemen karşımızda ve bir cenaze götürmek için 6 kilometre yürümek gerekiyor" diyor.

'BİZ NE YAPALIM?'

Çiftlik ve Karadere mahallelerinde 55 hane, 200 nüfusun bulunduğunu, yaz aylarında ise bu nüfusun katlandığını anlatan takipçimiz, "Yolun karşısında da 3-4 hane var ve yaşlılar oturuyor. Biz yetkililerden üst ya da bir hemzemin geçit yapılmasını talep ediyoruz. En son cenazemizi mezarlığa götürmek için yolu kapattığımızda jandarma da geldi. Daha önce hiç gelmemişti, sürücülerin şikâyeti üzerine geldiğini düşünüyoruz. Sürücüler de bize kızıyor ancak ne yapabiliriz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ