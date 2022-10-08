Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Pankart Taşıyan Adam' protestolarıyla 8 milyona ulaştı

ABD’nin New York kentinde yaşayan Seth isimli adam, herkesin içinden geçen fakat pek de dillendirilmeyen sözleri ve davranışları pankartla protesto ediyor. İşte sosyal medyada 8 milyon takipçiye ulaşan Seth'ten eğlenceli paylaşımlar

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    ABD'nin New York kentinde yaşayan ve kendisine 'Dude With Sign' (Pankart Taşıyan Adam) diyen Seth, herkesin içinden geçen fakat pek de dillendirilmeyen sözleri, davranışları ve soruları protesto ediyor. İşte takipçi sayısı 8 milyona ulaşan Seth'in protestolarından bazıları…

    Game of Thrones izlememiş insanları rahat bırakın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Anne olmak bir seçim olmalı.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Televizyon spikerlerinin kasırganın içinden hava durumu raporu vermesine gerek yok.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Kiralar çok yüksek.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Ünlü çiftler hakkında daha az endişelenin.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Senin için kapıyı tutarsam teşekkür et.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Herkese söylemeden grup sohbetinden nasıl çıkarım?
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Kristal taşların seni kurtarmayacak.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Boş şeyleri tekrardan buzdolabına koymayı bırakın.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Otel çıkışlarını öğleden sonra yapın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Arkadaşınızın dişinde bir şey olduğunda söyleyin.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Tüm sezonu bir kerede yayınlayın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Barbekü yapan arkadaşınızı takdir edin.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Herkese söylemeden kripto para satın alabilirsiniz. 

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Kırmızı soğanın rengi açıkça mordur.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Arkadaşlarınızın iyi gözüktüğü bir fotoğraf paylaşın.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Hf1w-K3gF-j2Me'yi şifre olarak nasıl hatırlayacağım?

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Cuma ve pazartesi arasında daha fazla zamana ihtiyacımız var.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Bir günde 5 sezon dizi izlemek normal sayılmalı. 
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    En iyi arkadaşım değilsen FaceTime ile beni arama. 

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Spam (İstenmeyen) aramalar hayatımı mahvediyor. 

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Uzun lafın kısası sözü uzun bir hikayeden sonra gelmemeli. 
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Anladık, iyi bir müzik zevkin var.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Kesinlikle sebepsiz yere el yazısını öğrendim.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Çorap hediye değildir.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Zoom'u bir daha asla kullanmamak için sabırsızlanıyorum.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Fragmanda tüm filmi göstermeyi bırakın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Yeşil ışık yanar yanmaz kornaya basmayı bırakın.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Ücretsiz denemeler için kredi kart bilgilerimi istemeyin.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Telefonla yapılan her görüşmenin videolu olması gerekmiyor.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Eski tatil fotoğrafları paylaşmayı bırakın.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Ücret kesmeden önce ücretsiz deneme hakkının sona erdiğini hatırlatın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Güzel hava Covid'in bittiği anlamına gelmiyor.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    'Başlık yok' sözü de bir başlıktır. (Sosyal medyada 'No caption' sözüyle paylaşılan fotoğraflara atıfta bulunuyor.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Telefonunuzu da temizleyin.

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Evden spor paylaşımları yapmayı bırakın. 

     
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Yüzünüze dokunmayın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Yemeğinizin fotoğrafını çekmenize gerek yok.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Görüşme e-mail üzerinden yapılabilirdi.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Ellerinizi yıkayın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Konuştuğum şeylerin hemen ardından reklamını bana göstermeyin. 
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Her şey o kadar komik değil Jimmy (Fallon).
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Hızlı ve Öfkeli filmlerini yapmayı bırakın. 
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Abonelik iptal ettiğimde onay e-postası göndermeyi bırakın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Dinlemediğiniz müzik gruplarının tişörtlerini giymeyi bırakın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Yalnızlar için özel gün yapın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Hangi Disney karakteri olduğunu kimse takmıyor. (Instagram hikayelerindeki filtrelerden bahsediyor)
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Köpeğinizin sosyal medya hesabının olmasına gerek yok. 
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Futbol maçlarını reklam ile bölmeyin.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    TikTok'ta olan TikTok'ta kalsın. 
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Mesajı beğenmeniz, mesaja cevap sayılmaz. 
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    "Seneye görüşürüz" lafı komik değil.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Instagram hikayesi paylaşmayı bırakın. 
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    "Doğum günün kutlu olsun" demek için Instagram'dan 12 story paylaşmanıza gerek yok.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Uçak iner inmez ayağa kalkmayı bırakın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Hikayenizde konserin tamamını paylaşmaktan vazgeçin.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Spotify'da ne dinlediğiniz kimsenin umurunda değil.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Paketlere daha fazla cips koyun.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Evet büyükanne, hala bekarım.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    İş yerlerinde de kar tatili olmalı.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Bana, özel hesaplardan caps, komik resim yollamayı bırakın.
  • Böyle protesto ne görüldü ne duyuldu... 'Pankart Taşıyan Adam' 8 milyona ulaştı

    Şirket e-postalarında sadece ilgili kişiye cevap yazın, 'tümüne yanıtla' yapmayın.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.