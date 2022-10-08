ABD'nin New York kentinde yaşayan ve kendisine 'Dude With Sign' (Pankart Taşıyan Adam) diyen Seth, herkesin içinden geçen fakat pek de dillendirilmeyen sözleri, davranışları ve soruları protesto ediyor. İşte takipçi sayısı 8 milyona ulaşan Seth'in protestolarından bazıları…

Game of Thrones izlememiş insanları rahat bırakın.



