AA

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu Tunceli, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerin yanı sıra yaban hayatı zenginliğiyle de dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre dağlık ve ormanlık alanlarla çevrili kentte, yaban keçisi, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, vaşak, su samuru, yaban domuzu ve sansar gibi canlı türleri de yaşam sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü görevlilerince de 2021 yılından beri kentte yaban hayatının korunması ve popülasyon takibi için çalışmalar yürütülüyor.

FOTOKAPANLAR BU KEZ RENKLİ VE ÖZEL GÖRÜNTÜLER KAYDETTİ

Kentin çeşitli noktalarına video ve fotoğraf çekme özelliğine sahip fotokapanlar yerleştiren görevliler, bu sayede kent merkezi ve 7 ilçenin kırsalında yaban hayatı varlığını kayıt altına alıyor.

DKMP Tunceli Şube Müdürlüğü personelince belirli aralıklarla incelenen fotokapanlara, bu kez renkli görüntüler yansıdı.

Görüntülerde, doğaya bırakılan bir yalağa belirli aralıklarla gelen yetişkin ve yavru bozayıların, burada susuzluklarını giderdikten sonra yıkandıkları görülüyor.

DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, kentte 2011 yılından beri fotokapanlarla yaban hayatı ile ilgili envanter çalışması yaptıklarını söyledi.

"TÜRLER FOTOKAPANLARLA KAYIT ALTINA ALINIYOR"

Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının beslenme, üreme ve davranışları hakkında bilgi sahibi olduklarını belirten Çörtük, "Genelde bu cihazlarla yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ayılar, kurt, çakal, tilki, keklik ve tavşan gibi türleri kayıt altına alıyoruz" dedi.

Çörtük, yaban hayvanlarının kışın aç, yazın da susuz kalmaması için yaptıkları çalışmalarla doğaya yem ve su yalakları bıraktıklarını anlattı.

Bölgedeki fotokapanlara genellikle bozayıların yakalandığını ifade eden Çörtük, "Ayıların hayvan sulama çeşmelerinde hem su ihtiyacını karşıladıklarını hem de banyo keyfi yaptıklarını gördük. Bu çok sevindirici bir görüntü. Eğer bu hayvanlar bu şekilde davranış gösteriyorsa demek ki tehlikeden uzak, rahat bir yaşam alanına sahipler. Ayıların sağlıklı ve mutlu olduklarını gördük" diye konuştu.