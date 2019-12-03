Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyadanBrad Pitt: Artık her gün ağlıyorum - Magazin haberleri

Brad Pitt: Artık her gün ağlıyorum

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ile ayrıldıktan sonra nasıl değiştiğini tüm samimiyetiyle anlattı. Altı çocuk babası Pitt, "Yaklaşık 20 yıldır hiç ağlamamıştım" diyerek yıllar içerisindeki değişiminden bahsetti

Brad Pitt, Angelina Jolie
HABERTURK.COM

Bir dönem 'Brangelina' olarak anılan Brad Pitt, ünlü oyuncu Angelina Jolie ile evliliklerini bitirdikten sonra hayatının nasıl değiştiğini verdiği bir röportajında tüm çıplaklığıyla anlattı.

"YAKLAŞIK 20 YILDIR HİÇ AĞLAMAMIŞTIM"

Pitt, "Yaklaşık 20 yıldır hiç ağlamamıştım. Ama yıllar içinde yaş aldıkça her şey beni duygulandırmaya başladı. Çocuklarım, arkadaşlarım, hatta haberler bile..." diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Beni çocuklarım etkiliyor, arkadaşlarım etkiliyor, haberler etkiliyor. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" 

BRAD PİTT ANGELİNA JOLİE NE ZAMAN EVLENDİ?

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ve Brad Pitt, 1994 tarihli Legends of Fall ve 1998 yapımı Meet Joe Black adlı filmlerde birlikte çalışmıştı.

Brad Pitt ve Angelina Jolie, 10 yıllık beraberliğin ardından 2014 yılında evlendiler. İki yıl sonra da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Çift, altı çocuklarının velayeti için tartışmalı bir sürece girmişlerdi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Cha In Ha hayatını kaybetti
DÜNYADANGüney Koreli oyuncu evinde ölü bulundu
Robert Pattinson: Sıkıcı ve yaşlıyım - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Sıkıcı ve yaşlıyım"
Bella Hadid saatlerce güneşlendi - Magazin haberleri
DÜNYADANSaatlerce güneşlendi
Elton John'dan yıllar sonra gelen itiraf - Magzin haberleri
DÜNYADAN"Altıma bez bağladım"
Shelley Morrison hayatını kaybetti - Magazin haberleri
DÜNYADANÜnlü oyuncu hayatını kaybetti
'Kendall Jenner, Prens Harry ile evlenseydi her şey bambaşka olurdu'
DÜNYADAN'Onunla evlenseydi her şey bambaşka olurdu'
Shanina Shaik: Aşka yeniden inandım - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Aşka yeniden inandım"
Ben Affleck ile Jennifer Garner sokak ortasında kavga etti - Magazin haberleri
DÜNYADANSokak ortasında kavga
Kyle Jenner, korumaları için her ay 2.5 milyon TL harcıyor
DÜNYADANGüvenlik için servet harcıyor
Sara Sampaio, Tulum'da - Magazin haberleri
DÜNYADANTulum güzeli
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X