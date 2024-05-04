Brad Pitt ile Ines de Ramon'dan plaj randevusu
Ünlü oyuncu Brad Pitt ve yeni kız arkadaşı Ines de Ramon, Santa Barbara'da sahil kenarında yürüyüş yaptı
Kasım 2022'de ilişki yaşamaya başlayan Brad Pitt ile Ines de Ramon, Kaliforniya'nın Santa Barbara sahilinde romantik bir yürüyüş yaparken görüldü. Çekilen fotoğraflarda çift, bu yürüyüşten oldukça keyif aldı.
Yürüyüşleri sırasında Brad Pitt, kolunu Ines de Ramon'un boynuna dolarken, sevgilisi de onun beline sarıldı.
Ines de Ramon, 2019'dan 2022'ye kadar oyuncu Paul Wesley ile evliydi.
Fotoğraflar: Backgrid USA